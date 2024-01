R-Truth, es uno de los luchadores más conocidos en la WWE, su estilo lleno de energía y acrobacias le ha permitido ganarse el corazón de los televidentes por muchos años.

Una carrera llena de éxitos que estuvo muy cerca de terminar por una grave lesión en la pierna, que generó en sus médicos la idea de amputarle la extremidad y acabar con su carrera en los cuadriláteros en 2022.

El gladiador que tuvo un paso por México en 2006, compartió en un podcast la historia de una operación en la rodilla, que tras una infección puso en riesgo su carrera.

“Tenía un agujero en la rodilla. Un agujero. Tenía cinco bacterias diferentes que causaron una infección junto con MRSA, estafilococos y sus primos y parientes. Todo comenzó como una desgarradura. La infección, estaban comiendo desde adentro hacia afuera, así que ahí es de donde venía el agujero", narró.

Ron Killings, nombre real del luchador agregó que el doctor que llevó su cirugía fue honesto y ante la falta de recuperación le hablo de la amputación.

“Solo recuerdo que el médico nunca me dio un ‘choca esos cinco’. Él decía, ‘Tenemos que controlar esto. Si no podemos controlarlo, tendré que pensar en las opciones’. Fue sincero conmigo: ‘Estás en aprietos de verdad. Llegó el momento en el que yo ya había pasado por tres cirugías por esto y la infección aún estaba allí, me comentó de la amputación", comentó en el podcast Cheap Heat.

Por fortuna, con el paso de las semanas y la atención adecuada pudo olvidar ese trago amargo y volver a la compañía estadounidense para ser uno de los estandartes.