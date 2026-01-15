NBA: Spurs quiere demostrar que va en serio 

En la NBA, suele resultar inverosímil que un equipo que tankea una temporada, se vuelva muy serio contendiente al anillo de campeón apenas en la siguiente.

Pero —como siempre— hay una excepción a la regla; en esta ocasión, se llama Victor Wembanyama.

El proyecto de San Antonio ha resultado mejor de lo esperado, en la presente temporada. Los Spurs poseen un récord de 27-13 y por el momento son el segundo sembrado en la Conferencia Oeste, con todo y que Wemby ya se ha perdido 12 juegos por lesión.

Eso refleja el enorme talento que tiene el equipo texano y lo bien trabajado que está. Nadie duda de que el joven francés es su gran estrella, pero se las ha ingeniado para ganar cuando no está en la duela.

Incluso, al Thunder de Oklahoma City, el equipo de Shai Gilgeous-Alexander, el actual campeón que por momentos luce invencible y que pintaba para romper el récord de victorias en temporada regular (73), le han propinado tres de sus siete derrotas en la presente campaña.

Ese dato fulmina cualquier teoría de que San Antonio no puede soñar con lo más grande.

La clave de este resurgimiento ha sido la mezcla entre juventud, experiencia y dinámica moderna. Sí, el francés de 2.24 metros de estatura es el rostro del proyecto y líder del equipo en puntos (24.3 por partido), rebotes (11.1) y tapones (2.8), pero jugadores como De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Harrison Barnes y Devin Vassell han demostrado que San Antonio no depende de una sola estrella para competir. Eso es lo realmente valioso en esta importante franquicia.

Pero, como siempre en la NBA, llegar a los Playoffs es sólo el primer paso. La verdadera presión para los Spurs no es acumular victorias durante la campaña regular, sino mantener consistencia en la postemporada, algo que no han logrado en más de una década.

El rendimiento de su joven núcleo, la salud de todas las piezas clave y la capacidad para superar a los equipos élite en el Oeste, serán factores determinantes para saber si este proyecto es sólo una ilusión y continúan con el proceso de reconstrucción... O si ya son un verdadero contendiente al anillo de monarca.