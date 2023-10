Pumas, prueba no superada

Dominar, correr y adueñarte del balón durante más tiempo no garantiza ganar el partido, esta situación futbolística la vivió Pumas que pese a tener el mayor control del juego cayó (0-1) ante Rayados y perdió el invicto como local.

El estadio Olímpico Universitario había sido el inmueble donde los felinos sumaban unidades en este Apertura 2023, pero esta racha positiva la cortó Arturo González en tiempo de compensación.

Luis Romo centró el balón por la banda de la derecha, González apareció solo en el área para disparar con fuerza (93’), sorprender a Julio González, silenciar a la tribuna con su gol y llevarse los tres puntos a casa.

Pese a que el equipo de Fernando Ortiz tuvo modificaciones (cinco) a lo largo del juego, tres de ellas por lesión —Jordi Cortizo, Erick Aguirre y Rodrigo Aguirre—, pudieron hacerse de la victoria con un solo disparo.

Si bien el cuadro de Antonio Mohamed mostró una mejor cara que su rival, en esta ocasión los errores en el último toque sí le costaron.

César Huerta fue el más ovacionado por la afición auriazul, el que más propuso a lo largo de los 90 minutos, pero no pudo encontrarse con el gol, cuando el balón le llegaba a sus pies ya tenía dos elementos a la marca.

Héctor Moreno se convirtió en el héroe de Monterrey, al impedir que Juan Ignacio Dinenno pudiera anotar, ya que el universitario le ganó el esférico al arquero Andrada, pero en la línea el defensa rayado se aventó y mandó afuera el balón (48’).

Un minuto después El Comandante tuvo un remate en el área al que no le dio dirección a portería y desperdició una oportunidad clara.

El trabajo del árbitro central Ismael Rosario López generó polémica ya que en ambas hubo elementos que cayeron a lo largo del encuentro, pero desde su perspectiva no hubo falta y por ello no marcó penalti. El nazareno se ganó los reclamos de los locales al no marcar la pena máxima en la mano en el área de Víctor Guzmán (80’), pese a que la acción la revisó en el VAR.

Pumas se queda con 21 puntos en la parte alta de la tabla y Rayados escala hasta el quinto puesto al llegar a 20 unidades todavía con dos partidos pendientes.