Puebla vs Tigres EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Estadio Cuauhtémoc se prepara para una noche de alta tensión futbolística en la Jornada 9 del Clausura 2026, cuando Puebla reciba a unos Tigres que llegan con ímpetu y ambición renovada.

Aunque ambos equipos atraviesan realidades distintas, comparten un punto en común: vienen de victorias que cambiaron su estado anímico y reavivaron sus aspiraciones en el torneo.

Mientras La Franja busca aprovechar el impulso para salir del fondo de la tabla, los felinos intentan consolidar su ascenso y mantenerse como un contendiente serio en la pelea por los primeros lugares. El duelo promete emociones, contrastes y una atmósfera cargada de urgencia para dos clubes que necesitan seguir sumando.

El Puebla llega a este compromiso respaldado por un triunfo importante ante Atlético San Luis, donde un gol en tiempo agregado les permitió romper una racha negativa y colocarse en la posición 13 con ocho puntos.

Tigres, en cambio, vive un momento de recuperación después de golear 4-1 al América como visitante, un resultado que los impulsó al sexto lugar con 13 puntos.

