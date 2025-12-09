Philip Rivers sale del retiro a los 44 años y firma con los Colts

El mariscal de campo Philip Rivers, veterano de 44 años, salió este martes del retiro para firmar con los Indianapolis Colts para lo que resta de la temporada de la NFL.

Rivers forma parte de los 26 semifinalistas candidatos a ingresar al Salón de la Fama en el 2026, por lo que en cuanto se una al roster activo de los Colts su reloj de espera para ingresar al recinto de los inmortales tendrá que reiniciarse y tendrá que esperar cinco años a partir de su nuevo retiro para su ingreso.

El veterano se convirtió en opción debido a las lesiones que padecen los tres mariscales de campo del equipo.

Daniel Jones, el titular, sufrió una rotura de tendón de Aquiles el domingo pasado que lo dejó fuera por lo que resta de la temporada, Anthony Richardson permanece en la lista de lesionados con una fractura orbital y el novato Riley Leonard, quien sustituyó a Jones el fin de semana, padece una lesión de ligamento cruzado posterior de grado uno que lo tiene en duda para jugar.

Ante la emergencia los Colts llamaron a la leyenda de los Chargers para la práctica del lunes pasado, día en el que Rivers cumplió 44 años.

Los entrenadores quedaron conformes con lo visto por el ocho veces Pro Bowl, por lo que está citado para el entrenamiento de este miércoles.

Rivers es un jugador histórico en la NFL a la que llegó reclutado en la primera ronda del Draft 2004 por los Chargers.

Pasó 16 temporadas en ese equipo, con el que fue líder en yardas por pase en 2010, número uno en envíos de anotación en 2008, el mejor en porcentaje de pases completos en 2013, registros por los que formó parte del equipo ideal por los 50 años de la franquicia.

Su retiro al final de la campaña 2020 con los Colts le permitió, en noviembre pasado, aparecer entre los candidatos para ingresar al Salón de la Fama para el próximo año, algo que tendrá que esperar si se equipa para saltar al campo con Indianapolis.

En 16 años en la liga acumula 63.440 yardas por pase, 421 anotaciones y 209 intercepciones.

En su última temporada en los Colts, pasó para 4.169 yardas, 24 touchdowns y 11 intercepciones.

El equipo del entrenador Shane Steichen buscará que la experiencia de Philip Rivers en el campo o como apoyo para el novato Riley Leonard le permita a los Colts mantener el impulso para clasificar a los playoffs.

Rivers podría convertirse en el tercer quarterback más longevo en ser titular en la NFL, en una lista que encabeza Tom Brady, quien lo hizo con 45 años, seguido de Steve DeBerg, con 44 años y 279 días.