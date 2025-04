Penta rompe los rumores sobre su club en la Liga Mx; ¿a qué equipo le va el ‘Cero Miedo’?

El mexicano del momento en WWE, Penta, tiene muy claras sus convicciones. El oriundo de Ecatepec, Estado de México reafirmó su compromiso con el club de sus amores, a pesar de que ciertos rumores lo querían colocar en otra hinchada.

En su reciente visita a Ciudad de México, el ‘Cero Miedo’ fue cuestionado respecto a qué colores defiende en cuanto a futbol mexicano refiere. Hace unos días un video en redes sociales dio a creer que el luchador mexicano era fanático del Cruz Azul.

“¿Quién dijo eso? No, no no. No sé de dónde sacaron eso. Yo no le voy a Cruz Azul. Respeto a la institución, sé que es una de las tres grandes en México pero no, le voy al Pachuca”, respondió Penta en el nuevo video que se grabó en su visita a la capital mexicana.

En el pasado el luchador ha incluso interactuado con algunos elementos del club de sus amores como Jorge ‘Burrito’ Hernández, de quien compartió una anécdota. “Cuando estaba activo, por medio de un amigo en común que es Frankie, el paletero de Pachuca, me mandó decir que le gustaba mi máscara, hacía mi seña cuando entraba al campo y me invitó varias veces al estadio”, relató.

Penta dio su pronóstico para el Mundial de Clubes

La cercanía entre Ecatepec de Morelos en el Estado de México y el municipio de Pachuca en Hidalgo hizo, tal vez, la conexión entre Penta y el club. El ‘Cero Miedo’ confía tanto en el equipo de sus amores que los puso como su candidato a campeón en el próximo Mundial de Clubes.

“¡Vamos a ser campeones, por su puesto! Aunque vaya el América, vamos a ir primero nosotros y vamos a ganar”, concluyó el luchador de WWE.