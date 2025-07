Penta quiere enfrentarse a Dominik Mysterio en la visita de WWE a México; "sería un regalo muy especial", asegura

WWE visitará México en un contexto inmejorable con la reciente adquisición de Lucha Libre AAA y la presencia de luchadores mexicanos de gran talento como lo es Penta, quien lanzó un reto directo para las funciones de la empresa estadounidense en nuestro país.

Será el 26 y 27 de julio cuando WWE pise tierra mexicana con dos funciones; la primera en Ciudad de México y la segunda en Monterrey, Nuevo León. Miembros de la baraja latina como Rey Fénix, Stephanie Vaquer y Dominik Mysterio estarán presentes en ambas funciones.

Es precisamente el hijo de Rey Mysterio el objetivo para el ‘Cero Miedo’. Ambos se cruzaron en la segunda noche de Wrestlemania 41 en donde compitieron por el Campeonato Intercontinental en un cuadrangular en el que también participaron Finn Bálor y Bron Breakker, que tuvo por ganador a Mysterio.

“Regresar a ese recinto (Arena Ciudad de México) con la mejor empresa del mundo es un motivante muy especial para mí”, mencionó el luchador en una entrevista con ESPN. “El rival aun no lo sé, pero imagínate una lucha Penta contra Dominik aquí en México, sería un regalo muy especial tanto para el público como para mí”.

Penta volverá a la Arena Ciudad de México en donde ganó la máscara de Villano IV en la Triplemanía XXX. El mexicano se puso reflexivo sobre volver a este inmueble, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

El ‘Cero Miedo’ conoce a ‘Dirty Dom’ desde hace muchos años y es que en el pasado acompañaba siempre a Rey Mysyerio, a quien por motivos de keyfabe (guión de la lucha libre) no puede ver ahora ni en pintura. El luchador mexicano aplaude la capacidad que tiene Dominik para desarrollarse como rudo y asegura que pronto verán una versión similar de Penta.

“Yo conocí a Dominik desde que era niño, desde que Rey lo llevaba a las funciones. Me dio mucho gusto ver esa faceta en dupla con su papá, pero la mejor decisión que pudo haber tomado es hacerse heel (rudo), como heel me gusta,” mencionó Penta. “Pero él no contaba con que iba a llegar Penta a la WWE, yo también fui heel, lo sé hacer, me gusta y en algún momento voy a tener que sacar a ese Penta más agresivo para recuperar lo que él ganó”, concluyó.