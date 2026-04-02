Penta Zero Miedo se convirtió en un estandarte de la lucha libre mexicana, en ídolo de niños y grandes, pero sobretodo, en una ideología para todo un país.

Su ejemplo de resiliencia, disciplina y fortaleza lo ha llevado a la WWE donde ya es campeón, y el próximo 19 de abril (Las Vegas) defenderá su cetro, ese que lleva con orgullo cargado al hombro.

Voz autorizada en la actualidad, el luchador sugiere cambiar el tradicional y mal visto grito de "si se puede" por el "Zero Miedo", su sello como luchador que ya traspasó fronteras y se convirtió en una ideología para niños que luchan con enfermedades, trabajadores o todo aquel que busca cumplir sus sueños, pero los miedos lo detienen.

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"Ya todos debemos tener la mentalidad de Zero Miedo para llegar a la Final (del Mundial 2026 si es posible. Estoy aquí para apoyarlos y que se sienta ese apoyo entre mexicanos", declaró Penta quien fue invitado de honor al Soldier Field para el choque entre México y la Selección de Bélgica.

Fiel seguidor de Hugo Sánchez y de Alexis Vega en la actualidad, espera que su cetro conseguido en Estados Unidos sea un ejemplo para toda su gente, de que todo es posible con proceso y trabajo.

"Como yo lo dije, este título no fue sólo para mí, este campeonato representa a todas esas personas mexicanas que nos levantamos todos los días con las ganas de trabajar, salir adelante, cumplir nuestros sueños porque realmente soy un luchador arriba, pero también abajo", agregó el histórico gladiador.

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Bromeó sobre pelear con los jugadores del Tricolor y reconoció que le gustaría escuchar a Javier Aguirre por su experiencia y sapiencia en el deporte.

"Yo nunca he dicho 'sí se puede' porque sé que se puede y cero miedo es mi estilo de vida", concluyó Penta, que a su vez pide a la Selección Nacional "llegar a donde tenga que llegar, pero con la cabeza en alto y sin miedo".