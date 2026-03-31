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Cristiano Ronaldo se ha convertido, con el paso de los años, en un referente indiscutible dentro del futbol mundial, no solo por sus números y títulos, sino por la huella cultural que ha dejado entre generaciones de aficionados y futbolistas, hombres y mujeres por igual.

Su etapa con el Real Madrid marcó uno de los picos más altos de su carrera, periodo en el que, además de goles y récords, popularizó una celebración que trascendió fronteras.

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El mítico dorsal siete del conjunto merengue acompañó cada anotación con un salto, un giro en el aire y el icónico grito de "Siuuu", un gesto que rápidamente se viralizó en estadios de todo el planeta y se convirtió en sello personal del delantero portugués.

Aunque la reciente visita de Portugal a México se dio sin la presencia de Cristiano, su figura volvió a escena de manera inesperada dentro de la Liga MX Femenil, donde una muestra de homenaje captó la atención.

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El momento se produjo durante el encuentro entre León y Toluca, un partido vibrante que terminó con un dramático empate (3-3). Marissa García, jugadora de La Fiera, firmó el (2-0) y, tras enviar el balón al fondo de la red, celebró al más puro estilo de Ronaldo, desatando reacciones en la tribuna y en redes sociales, donde la acción se volvió viral.

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