Senado reconoce al equipo mexicano de Gimnasia Rítmica que participará en París 2024

Aunque los Juegos Olímpicos de París 2024 ya comenzaron, el equipo mexicano de Gimnasia Rítmica cerró filas con un reconocimiento por parte del Senado de la República, ya que será la primera ocasión en que México participará con un equipo en esta modalidad.

El equipo está a cargo de la tapatía Blajaith Aguilar Rojas, quien mencionó que es un gran logro estar en una justa tan importante como París 2024, además de conformar un equipo sólido.

“Estoy orgullosa de las cinco chicas que tengo aquí, ha sido un largo camino, lleno de satisfacciones y altibajos. Me siento honrada de formar parte del primer equipo en esta disciplina, ser el primer equipo que se ha clasificado en Juegos Olímpicos, hemos marcado historia en este ciclo olímpico y no me queda la menor duda que vamos a llegar muy lejos”, exclamó la entrenadora.

El equipo de Gimnasia Rítmica esta conformado por Ana Sofía Flores Valdez, Adirem Tejada Amaro, Julia Irene Gutiérrez, Dalia de Jesús Alcocer Piña, Kimberly Salazar y Laura Patricia Acosta Rodríguez.

El senador Reyes Flores Hurtado tiene un lazo muy especial con este deporte, pues su hija Ana Sofía es parte del equipo y aprovechó para decirles que dejen a un lado la presión que les pueda generar previo a su participación, entregando lo mejor de ellas y en espera de que puedan dar una gran sorpresa subiéndose al podio.

“Compitan con el alma, disfruten estar en una competencia como esta, todos estamos orgullosos de lo que han hecho y estamos seguros de que regresaran con buenas noticias, son un orgullo para México”, expresó.

La Senadora Ana Lilia Rivera enfatizó que es todo un orgullo contar con un equipo que está listo para hacer historia y que dejará muy en alto el nombre de nuestro país.

Aunque es la primera ocasión en que México tendrá un equipo para gimnasia rítmica, las entrenadas por Blajaith Aguilar cuentan con experiencia al conseguir una medalla de oro en el World Challenge Cup 2024 en Portugal, y han tenido participación en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

El conjunto mexicano viajará este viernes a París, teniendo el tiempo suficiente para descansar y alistarse para las competencias que comienzan el jueves 8 de agosto.

Comienza la entrega de reconocimientos para el Equipo Mexicano de Gimnasia Rítmica, este viernes salen del aeropuerto con dirección a Paris. pic.twitter.com/LPWOl84Srl — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 29, 2024