Nuria Diosdado explica la penalización de México en natación artística en París 2024

El equipo mexicano de natación artística hizo el tan esperado debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque un error les costó ser penalizadas por los jueces y evidentemente la calificación no fue la que esperaban.

Las ondinas tricolor presentaron la rutina técnica a ritmo de Don't Stop Me Now, de Queen que hizo vibrar la tribuna, todo marchaba bajo lo planteado, sin embargo, en los movimientos finales hubo un castigo que se reflejó con una puntuación final de 242.9491 y las colocan en el octavo puesto.

Nuria Diosdado, capitana del equipo, fue quien se encargó de detallar esta situación que provocó incertidumbre, por el tiempo que tardaron los jueces en revelar la calificación.

"Lo que pasó hoy es una muestra de que es un deporte de perfección y que una pequeña cosa hoy se penaliza, lo que antes en la natación artística pasada si hubiera ido abajo 1 o 2 décimas en la calificación total hoy son 10 puntos los que nos quitan entonces eso al final repercute en el ranking que vamos atener el día de hoy", comentó al finalizar su participación.

Esto no significa que México quede fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, les resta presentar su rutina libre y rutina acrobática, en las que apostarán todo para mejorar su calificación.

"Como se lo dijimos desde México, no venimos por una medalla venimos por un gran desempeño, hoy nos faltó el desempeño del que estamos acostumbradas, pero mañana y pasado mañana son 2 rutinas muy buenas para México vamos a intentar no cometer ninguna penalización para poder estar en los lugares que merecemos", advirtió la capitana.

La rutina de las ondinas mexicanas fue de 39.550 grados de dificultad hecho que no se arrepienten en el equipo porque "está el riesgo, no fue por una cuestión que no completáramos la rutina fue un error, fue un fallo en un movimiento por lo que creemos que sucedió".

A Nuria Diosdado no le preocupa la calificación que hoy recibieron, por el contrario considera que esto hará fuerte al equipo que lidera para que en los próximos días muestren todo lo que prepararon en los últimos meses.

"Me da tranquilidad saber que pasó esto porque la garra que tenemos va a favorecer para que los dos días que quedan salgamos a matar, ir concentradas en lo que tenemos que hacer es deporte, son los Juegos Olímpicos y todo puede pasar", sentenció.

