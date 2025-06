Oswaldo Sánchez elogia a Javier Aguirre y asegura que México hará historia en la Copa del Mundo; "Es la oportunidad"

Las recientes actuaciones de la Selección Mexicana han despertado, en un sector de la afición, muchas dudas sobre el futuro en la Copa del Mundo de 2026, una edición muy especial para el país por ser sede por tercera ocasión.

Hecho que no comparte Oswaldo Sánchez, exjugador del Tricolor, quien a diferencia de los comentarios negativos, aseguró estar tranquilo y confiado en el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores.

Sánchez, quien ahora es comentarista de Televisa, expresó en entrevista con David Faitelson que la experiencia de Javier Aguirre y Rafael Márquez será fundamental para llevar al equipo por buen camino en el torneo de la FIFA.

"Yo no lo veo tan mal el panorama, y yo sé que muchos me tildan de, no sé si decir la palabra 'porrista' o la palabra 'optimista', depende de cómo lo quieras ver. Simplemente trato de analizar, tal vez, cosas que otros no ven. Veo, por primera vez en mucho tiempo, una Selección que está dirigida en todos los polos por gente que fue mundialista y estuvo en la cancha", mencionó.

El exfutbolista de equipos como Santos Laguna y Guadalajara agregó que, con la ventaja de jugar como locales, el representativo azteca tiene una oportunidad única para hacer historia y llegar a lugares impensados.

"Es un Mundial tripartita y, al ser anfitriones, creo que tenemos una gran oportunidad con este equipo de hacer historia, y así lo veo", finalizó.