Osmar Olvera dispuesto a ayudar a todo el equipo de clavados

Con múltiples medallas en Campeonatos Mundiales y un objetivo claro en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, Osmar Olvera se ha consolidado como el líder del equipo mexicano de clavados y una figura que inspira.

El chico, quien tiene siempre presente que en Tokio 2020 recibió de parte de Rommel Pacheco —actual dirigente de la Conade— la etiqueta de “figura del deporte nacional”, aceptó el rol con responsabilidad, compartiendo que en cada oportunidad busca ayudar a sus compañeros.

“Todos somos muy buenos y hemos dado resultados. Rommel me pasó la estafeta desde Tokio 2020 y la tomé con una gran responsabilidad. Él vio que podía lograr grandes cosas, y no se ha equivocado. Trato de ser la cabeza del equipo y motivar a toda la delegación; ellos saben que los ayudaré en todo lo que pueda”, mencionó, en entrevista.

El clavadista, quien es una de las figuras más prometedoras del deporte nacional por su talento, disciplina y temple, celebró los resultados individuales y la forma en la que ha atraído reflectores, asegurando que eso pone en el radar a su disciplina y genera motivación en sus compañeros.

“Trato a todos con cariño, quiero que también les vaya bien. Creo que mis resultados los motivan y demuestran que todo es posible, que pueden pensar en ganar una medalla. Les agradezco las palabras y vamos a seguir”, finalizó.