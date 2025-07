Oliver Rowland apunta al bicampeonato de Fórmula E; México, una de sus carreras favoritas

Berlín definió al nuevo campeón de la Fórmula E. Oliver Rowland se coronó en la capital alemana a pesar de no haber ganado la carrera del fin de semana, pero con un cuarto lugar y su ventaja en el mundial de pilotos, le fue suficiente para convertirse en monarca de la temporada número 11 de la categoría eléctrica.

Está es la tercera ocasión consecutiva en la que el ganador del e-Prix de la Ciudad de México se corona campeón del mundo. Oliver Rowland describió esta fecha como una de sus favoritas y aseguró que para 2026 buscará ganarla de nuevo.

"Para el próximo año debo de prepararme de lo mejor para México. La carrera de México es una de mis favoritas. La afición es increíble, el ambiente es espectacular y el circuito también", aseguró el inglés.

El piloto británico aseguró que este título le da mayor tranquilidad para el cierre de la campaña, así como para la próxima temporada, aunque no dudó en asegurar que quiere defender su campeonato.

"No he pensado todavía en la próxima temporada. La presión ya no es tanta porque ya gané (el campeonato), pero aún así buscaré el bicampeonato. Puedo llegar al próximo año con más tranquilidad."

Rowland se convirtió en el décimo campeón de la Fórmula E, en total apenas van 11 campañas y la del 2025 culmina el próximo 27 de julio en Londres, Inglaterra.