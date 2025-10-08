Obed Vargas, estrella del Tri en el Mundial sub-20 es elegido como el mejor juvenil de la MLS

Más Información

Este miércoles, el mediocampista mexicano nacido en Alaska, , fue elegido como el mejor jugador juvenil de la MLS de 2025 en la lista de The Best 22 Under 22.

Vargas, que ha jugado 4 partidos en esta Copa del Mundo sub-20 con México, ha sido parte fundamental del Seattle Sounders, vigente campeón de la Leagues Cup tras imponerse al Inter Miami de Lionel Messi y compañía en la gran final.

Ha disputado 91 partidos como jugador del Sounders entre MLS, MLS Cup, Leagues Cup y demás torneos donde el conjunto estadounidense ha participado.

Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sounders, aseguró que “hay algunos jugadores que merecen esa consideración. Obed ha sido constante y tiene un talento tremendo. Obed ya lleva dos años en las alineaciones, estoy feliz por Obed y es bien merecido”.

“Hablando desde la táctica, es un jugador muy versátil, puede jugar en zonas más profundas del campo, es muy efectivo, también puede jugar en espacios cerrados, y gracias a su gran técnica lo puedes ver en varias situaciones como recibir el balón y darla vuelta. Mientras que otros jugadores detienen el balón para dar la vuelta, Obed lo hace muy natural y todo con un solo toque, así ayuda al equipo a ir para adelante”, agregó.

