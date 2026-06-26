Boston.— Presente y futuro del futbol: Kylian Mbappé y Erling Haaland se citan para luchar por la punta del Grupo I.

Se trata del primer gran choque entre goleadores en los 15 días del Mundial. Además del liderato del grupo, habrá varias minidisputas en Foxborough, Massachusetts: la caza de Messi como goleador en Norteamérica, la persecución de Mbappé al “10” en la tabla de goleadores mundialistas de todos los tiempos y la insaciabilidad de Haaland en su primer Mundial.

El capitán francés, de 27 años, autor de cuatro goles en Estados Unidos, ya ha dicho que su lucha no es una carrera goleadora con Messi, sino la lucha de unos Bleus para bordar su tercera estrella.

“Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. No miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo”, afirmó tras anotar su segundo doblete.

Luego de firmar una temporada sin títulos con el Real Madrid, Mbappé ha mostrado un nivel avasallante en suelo estadounidense, donde se estrenó noqueando por partida doble a Senegal (3-1) en East Rutherford, Nueva Jersey.

Con dos dobletes consecutivos, la estrella merengue igualó los 16 goles del alemán Miroslav Klose, desplazado por Messi al segundo escalón de la artillería histórica, y se tornó en el mayor goleador de Francia (60 tantos), al desbancar a Olivier Giroud.

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Su arranque intratable, jugando como centro delantero, en la competición que lo graduó de estrella internacional se enfrenta a un imprevisto: la ausencia de Didier Deschamps en el Gillete Stadium.

El seleccionador galo regresó a Francia el martes por la muerte de su madre. Su eterno asistente, Guy Stéphan, comandará a los subcampeones mundiales y grandes candidatos al título en Norteamérica.