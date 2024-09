NFL: Tommy Kramer, leyenda de los Minnesota Vikings, revela que fue diagnosticado con demencia

Tommy Kramer, 'quarterback' estelar de los Minnesota Vikings en la década de los años 80, reveló este miércoles que fue diagnosticado con demencia.

"Me diagnosticaron demencia hace poco más de un año en la Clínica Cleveland de la NFL. Los médicos dicen que podría tener entre dos y 10 años para el deterioro, recién me hice un chequeo anual y no ha avanzado y he estado sobrio durante casi un año, lo que definitivamente ayudará", compartió Kramer, de 69 años, a través de sus redes sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la demencia como un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades que, con el tiempo, destruyen las células nerviosas y dañan el cerebro, lo que generalmente conduce al deterioro de la función cognitiva.

El exmariscal de campo que jugó para los Vikings entre 1977 y 1989 afirmó que se animó a compartir su enfermedad gracias a la valentía que el martes pasado mostró Brett Favre, miembro del Salón de la Fama que brilló con los Green Bay Packers, de 54 años, quien desveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

"Con el anuncio de Brett Favre me sentí motivado a que todos supieran mi diagnostico", mencionó el exjugador quien lidió varios años con el alcoholismo.

Tommy, que terminó su carrera con los New Orleans Saints en la temporada de 1990, le agradeció a la NFL por los cambios que ha implantado en las reglas para proteger a 'quarterbacks' y jugadores de los golpes que merman la calidad de vida luego del retiro.

"Estoy agradecido con la NFL de que estén tratando de hacer varias cosas para proteger a los jugadores de hoy. Financieramente estoy bien, pero sé que hay compañeros con los que jugué que necesitan toda la ayuda que puedan obtener".

A pesar de estas palabras también puntualizó que la liga podría mostrar más apoyo con los jugadores que no cuentan con los recursos económicos para cubrir los altos costos de los servicios médicos que se pagan por tener este tipo de enfermedades.

"Desafortunadamente para mí, la NFL solo intentará ayudar con mis facturas médicas y terapias que mi seguro personal no cubre. Espero crear algo de conciencia para que la NFL ayude a futuros jugadores que están luchando contra enfermedades como la mía", subrayó.

En 14 años en la liga, Tommy Kramer acumuló 24 mil 777 yardas, 159 pases de anotación y 158 intercepciones.

