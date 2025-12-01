Los Pats vencen a los Giants y llegan a 10 victorias consecutivas

Más Información

Los Patriots de New England (11-2) vencieron a los Giants de New York (2-11) por 33-15 en el juego estelar de Monday Night Football para dar cierre a la semana 13 de la.

Los dirigidos por Mike Vrabel no paran de ganar y a esta altura parecen invencibles, aunque el rival de esta noche es el primer eliminado de posibilidades de avanzar a Playoffs.

Drake Maye, firme en su camino a ganar el premio al Jugador Más Valioso, lanzó para 282 yardas y 2 pases de touchdown. Este fue su sexto partido de la temporada completando al menos 75 por ciento de sus pases con dos o más anotaciones.

Jaxson Dart, por su parte, lanzó para 139 yardas y 1 pase de anotación en una noche de los Giants volvieron a decepcionar.

Nueva Inglaterra se mantiene como líder en el Este de la Conferencia Americana y tendrá una semana de descanso antes de enfrentarse a los Bills de Buffalo. Actualmente, se perfilan como el mejor equipo de la liga y el equipo a vencer.

Los Giants se mantienen en el fondo del Este en la Nacional.

