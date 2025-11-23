NFL: Los Rams, ante Tampa Bay, por su sexta victoria en fila; quieren el liderato de la Conferencia Nacional

Los Rams de Los Ángeles (8-2) y los Buccaneers de Tampa Bay (6-4) se llevarán los reflectores esta noche cuando se enfrenten en el estadio SoFi en el duelo estelar entre líderes divisionales.

Los Rams buscan su sexta victoria al hilo, pero se encuentran en medio de una misión mucho más grande. Son líderes del Oeste, pero están empatados con los Eagles de Filadelfia por el primer lugar de la Conferencia Nacional, algo que la franquicia no ha logrado desde que Sean McVay tomó las riendas del equipo. No hay duda de que los angelinos son uno de los contendientes al título, y en esta recta final de la temporada no tienen otra opción más que salir a matar o morir.

Los Bucs, líderes del sur de la NFC, vienen de sufrir dos derrotas consecutivas y su lugar en la cima se ve amenazado por los Panthers de Carolina. A la paliza sufrida por los Bills se suman los tropiezos contra los Patriots, los Eagles y los Lions, todos equipos con posibilidades de ser campeones. Baker Mayfield lleva 2 mil 365 yardas por aire, 17 pases de anotación y tres intercepciones, pero necesitará dar una de sus mejores actuaciones en la temporada para tratar de superar a los Rams.