NFL: Los Eagles buscan redimirse contra los Giants en el arranque de la semana 6

El campeón de la NFL está herido, después de perder el invicto contra los Broncos de Denver (21-17). Esta noche, los Eagles de Filadelfia visitan el estadio MetLife de Nueva Jersey, para enfrentarse a los Giants en un clásico divisional con realidades opuestas.

Para los Eagles (4-1), la oportunidad de redimirse después de dejar el invicto llegó rápido y no podrían pedir un mejor escenario para hacerlo que en la Gran Manzana, contra una de sus víctimas favoritas, ya que se presentan en este duelo con cinco victorias consecutivas sobre los Giants.

Además, mientras Nick Sirianni no conoce la derrota en juegos estelares de jueves por la noche al frente de los Eagles, Brian Daboll tiene récord de cuatro caídas en esa franja horaria. De hecho, como franquicia, los Giants (1-4) no ganan esta clase de encuentros desde hace 10 años.

Para este partido, se espera que ambas escuadras exploten el juego terrestre. Jalen Hurts acumula 182 yardas y cuatro touchdowns por esa vía. Seguramente, Filadelfia buscará hacer daño de esa forma, ya que el conjunto neoyorquino sufre para detener la carrera.