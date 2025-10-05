Los Broncos dominan y le quitan el invito a los Eagles en Filadelfia

Los Denver Broncos (3-2) anotaron 18 puntos sin respuesta en el cuarto período para imponerse 21-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles (4-1) este domingo, en juego de la temporada regular de la NFL, en una jornada de un touchdown y 242 yardas para Bo Nix.

Nix, quien fue seleccionado en el draft del 2024 y disputa su segunda temporada en la NFL, completó 24 de 39 pases en uno de los triunfos más importantes de su carrera al terminar con el invicto de Philadelphia.

"Logramos detenerlos en defensa y recuperamos la confianza", dijo Nix. "Nuestra defensa tuvo un gran partido, anotamos en el momento justo y al final logramos cerrar el partido, algo que nos estaba costando".

Luego de intercambiar goles de campo en el primer período, Philadelphia tomó una ventaja de 14 puntos con touchdowns de Dallas Goedert y Saquon Barkley.

Barkley, de 28 años y ganador del premio al Jugador Ofensivo en el 2024, sumó su cuarto touchdown de la temporada y el primero por la vía aérea.

La victoria de los Broncos se construyó desde el esfuerzo colectivo, primero con un touchdown de dos yardas por el juego terrestre de J.K. Dobbins, luego una recepción de 11 yardas de Evan Engram y finalmente un gol de campo de 36 yardas de Will Lutz.

Todo esto, deteniendo a un Jalen Hurts que completó 23 de 38 pases para 280 yardas y dos touchdowns.