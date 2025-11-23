Los Rams aplastan a los Buccaneers y son líderes de la Conferencia Nacional

Los Rams de Los Ángeles (9-2) continúan su racha ganadora al llegar a seis partidos consecutivos con victorias, tras derrotar (34-7) a los Buccaneers de Tampa Bay (6-5) en el juego estelar de domingo por la noche en el estadio SoFi.

Matthew Stafford volvió a brillar en una noche en la que completó 25 pases de 35 intentos para 273 yardas y 3 touchdowns. El líder de la NFL vive su mejor temporada y este domingo sumó una nueva víctima.

Con la derrota de los Eagles en Dallas, los Rams se convierten en el nuevo líder de la Conferencia Nacional a seis partidos del final de la temporada regular. Los dirigidos por Sean McVay no sólo se presentan como serios contendientes al título por su poder a la ofensiva con Davante Adams (dos anotaciones esta noche) y Puka Nacua, su defensa volvió a ser dominante, con 4 capturas a Baker Mayfield y 2 intercepciones.

El mariscal de campo de los Bucs salió lesionado por un golpe en el brazo izquierdo y su lugar lo tomó Teddy Bridgewater.

Este lunes, si los Panthers vencen a los 49ers de San Francisco, Tampa Bay perdería el liderato en el sur de la NFC.