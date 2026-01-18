NFL: La ofensiva de Rams, por ventaja que Bears no pueda remontar; el ganador va contra Seahawks

Luego de una agónica eliminación a los acérrimos rivales, Bears recibe con el clima extremo de Chicago a Rams de Los Ángeles por un boleto al juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Para Ben Johnson y Caleb Williams llegó el momento de demostrar que pueden ser dominantes todo el partido y no apostar a las remontadas.

Los Bears han revertido siete partidos que perdían, a falta de dos minutos, y gran parte de esa hazaña se debe a la defensiva, líder con 23 intercepciones. Williams, que lanzó para 361 yardas y dos pases de anotación contra Green Bay, deberá lucirse.

Enfrente estará una de las ofensivas más explosivas de la Liga hasta el momento. Matthew Stafford vive una de las mejores temporadas de su carrera, con 4 mil 700 yardas y 46 touchdowns, mismos que lo colocan como serio candidato a ser el Jugador Más Valioso de la NFL.

Además, entra en uno de sus escenarios favoritos, ya que desde 2021 es el quarterback con más pases de anotación en Playoffs.

Por si no fuera suficiente, sus objetivos son Puka Nacua, con mil 715 yardas, y Davante Adams, con 14 touchdowns.