NFL: San Francisco 49ers se queda sin Nick Bosa por el resto del año

Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Nunca fue mi objetivo, pero es algo excepcional"

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo, recibió el premio de manos de su ídolo Andrés Iniesta

Andrade "El Ídolo" vuelve a México tras su salida de WWE

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO Ravens de Baltimore vs Lions de Detroit de este lunes 22 de septiembre

La Semana 3 de la temporada 2025 de la National Football League (NFL) está cerca de finalizar.

Este lunes 22 de septiembre de 2025, se jugará el último duelo de la tercera fecha en el M&T Bank Stadium de Maryland.

Los Ravens de Baltimore y los Lions de Detroit protagonizarán un duelo más que interesante.

Ambas franquicias, llegan a este compromiso con marca de 1-1, por lo que tratarán de sumar su segunda victoria.

Los Cuervos perdieron en el inicio de la campaña ante los Bills de Buffalo y en la pasada semana derrotaron a los Browns de Cleveland.

Por su parte, los Leones cayeron con los Packers de Green Bay en la primera semana y se repusieron en la segunda al imponerse a los Bears de Chicago.

