NFL: Horario y canales para ver EN VIVO Ravens de Baltimore vs Lions de Detroit de este lunes 22 de septiembre

La Semana 3 de la temporada 2025 de la National Football League (NFL) está cerca de finalizar.

Este lunes 22 de septiembre de 2025, se jugará el último duelo de la tercera fecha en el M&T Bank Stadium de Maryland.

Los Ravens de Baltimore y los Lions de Detroit protagonizarán un duelo más que interesante.

Ambas franquicias, llegan a este compromiso con marca de 1-1, por lo que tratarán de sumar su segunda victoria.

Los Cuervos perdieron en el inicio de la campaña ante los Bills de Buffalo y en la pasada semana derrotaron a los Browns de Cleveland.

Por su parte, los Leones cayeron con los Packers de Green Bay en la primera semana y se repusieron en la segunda al imponerse a los Bears de Chicago.