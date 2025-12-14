Los Patriots de Nueva Inglaterra (11-2) reciben a los Bills de Buffalo (9-4) en un duelo divisional que puede definir al campeón del Este de la Conferencia Americana y con sabor a Playoffs.

Se enfrentan dos candidatos a ser el Jugador Más Valioso. ¿Será que Josh Allen y los Bills le pasan la estafeta a Drake Maye y los Pats?

Los dirigidos por Mike Vrabel tienen ventaja de dos juegos sobre los Bills, que han sido dueños de la división por cinco años en fila. Pero, una victoria de los Pats les regresaría la corona que no se colocan desde 2019.

Allen es el vigente MVP de la NFL y está mostrando su mejor nivel. Ha lanzado para 3 mil 83 yardas, 22 touchdowns y 10 intercepciones, con 487 yardas por tierra y 12 anotaciones por la vía terrestre, igualando su propio récord de la temporada pasada.

Sin embargo, la sensación Drake Maye lidera la NFL en porcentaje de pases completados con un 71.5 por ciento, y ha lanzado para 3 mil 412 yards, 23 pases de anotación y solamente seis intercepciones.

Lee también NFL: Los Falcons sorprenden y vencen a los Bucs en el inicio de la Semana 15

Patriots vencen a Giants en Monday Night Football / Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Semana 15 de la NFL?

Domingo, 14 de diciembre

New York Giants vs Washington Commanders | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Philadelphia Eagles vs Las Vegas Raiders | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video , FOX Sports 2 .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , . Chicago Bears vs Cleveland Browns | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . New England Patriots vs Buffalo Bills | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y Houston Texans vs Arizona Cardinals | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y ViX Premium.

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Jacksonville Jaguars vs New York Jets | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . San Francisco 49ers vs Tennessee Titans | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Green Bay Packers vs Denver Broncos | | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal Nueve .

vs | | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . New Orleans Saints vs Carolina Panthers | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Seattle Seahawks vs Indianápolis Colt | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports 2 .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Los Angeles Rams vs Detroit Lions | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y Dallas Cowboys vs Minnesota Vikings | 19:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN, Disney + Premium y Disney + Estándar.

Lee también Tom Brady está listo para regresar a la NFL, pero hay una razón que se lo impide

Dak Prescott conectó dos pases de anotación. FOTO: AP