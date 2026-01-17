NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

El camino de Josh Allen y los Bills de Buffalo como visitantes en esta postemporada continúa, ahora en el Empower Field at Mile High de Denver, cuando enfrenten a los Broncos de Bo Nix.

En la reciente victoria sobre los Jaguars en Jacksonville, Buffalo consiguió su primer triunfo fuera de Orchard Park, Nueva York, en los Playoffs bajo la dirección del entrenador Sean McDermott, en una tarde en la que Allen lanzó un pase de anotación y firmó dos touch-downs vía terrestre. Ahora, tendrá que enfrentarse a una afición ensordecedora que recibe la postemporada en casa luego de 10 años.

En Denver confían en Nix para lograr su primera victoria en unos Playoffs desde Payton Manning, y además de apoyarse en las 3 mil 931 yardas por aire y 25 pases de anotación que lanzó en la temporada regular, las miradas estarán puestas sobre la defensiva, que ha liderado la NFL en capturas al quarterback con 68.

En ese departamento, la figura es Nik Bonitto, quien terminó número uno en el ranking del equipo, con 14 sacks. Por primera vez en seis años, Allen enfrentará en ronda divisional a otro quarterback que no sean Patrick Mahomes, Lamar Jackson o Joe Burrow.

Los Bills y los Broncos tienen dos antecedentes en portemporada y en ambas ocasiones la gloria se tiñó de azul y rojo. Se enfrentaron por última vez en la ronda de comodines la temporada pasada, en un partido donde Buffalo se impuso por 31-7 en el primer partido de Playoffs de los Broncos en ocho temporadas.