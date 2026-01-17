NFL: 49ers intentará dar otra sorpresa, ahora contra los Seattle Seahawks

Más Información

Por segunda vez en tres semanas y, por tercera ocasión en Playoffs, Seahawks de Seattle enfrentará a 49ers de San Francisco, ahora en la Ronda Divisional.

En la última jornada de temporada regular, los dirigidos por Mike Macdonald limitaron a tres puntos a los de Kyle Shanahan, pero ahora, en el Lumen Field, los gambusinos buscan repetir la victoria de la Semana 1.

En Playoffs el balance muestra una victoria por lado: Seattle ganó el Campeonato de la NFC de 2013 y San Francisco eliminó a los Seahawks en la ronda de comodines de 2022.

Se espera que la mejor defensiva de la Liga vuelva a anular los ataques de unos 49ers que, una vez más, tendrán que batallar contra las lesiones, tras confirmarse la baja de George Kittle.

La ilusión de los 49ers recae en el excelente manejo de plantilla y las llamadas de juego que ha tenido Shanahan, el coraje de Brock Purdy y la explosividad de Christian McCaffrey.

Las ausencias de figuras como el ala defensiva Nick Bosa, el apoyador Fred Warner y, ahora, el ala cerrada George Kittle, serían suficientes para desanimar a cualquier aficionado. Sin embargo, el receptor Ricky Pearsall podría jugar esta noche y será un factor importante.

