El Sunday Nigth Football de la Semana 5 de la NFL está protagonizado por los Dallas Cowboys frente a San Francisco 49ers.

La sede del enfrentamiento es el Levi’s Stadium, donde los Cowboys buscarán la revancha porque los Niners en las últimas dos veces que se han enfrentado salieron con el triunfo en los playoffs, en 2021 se impusieron en la ronda de comodines y para el 2022 en la ronda divisional.

Los Cowboys en las cuatro semanas disputadas han perdido sólo una ocasión, fue en la semana 3 contra los Arizona Cardinals, en el resto de los enfrentamientos el equipo que comanda Mike McCarthy venció a New York Giants, New York Jets y los New England Patriots.

Mientras que San Francisco se mantiene invicto en la temporada, ya se impusieron a los Pittsburgh Steelers, a Los Ángeles Rams, New York Giants y Arizona Cardinals.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Domingo 8 de octubre