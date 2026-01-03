NFL: 49ers y Seahawks se enfrentan en juego con sabor a postemporada

La temporada regular de la NFL llega a su fin con definiciones pendientes en la Conferencia Nacional. Buccaneers de Tampa Bay (7-9) recibirán a los Panthers de Carolina (8-8) con el primer puesto del Sur en juego.

En el juego estelar, 49ers de San Francisco (12-4) serán anfitriones de Seahawks de Seattle (13-3) en un duelo que determinará al campeón Oeste y al sembrado número uno de la NFC.

Los Niners vienen de ganarle a los Bears de Chicago su sexto partido al hilo y necesitan la victoria para jugar todos los partidos restantes de la postemporada en casa, incluido el sueño del Super Bowl el próximo 8 de febrero.

Ese sueño podría convertirse en pesadilla si los dirigidos por Mike Macdonald cobran revancha de la derrota en la primera semana. Será un duelo a matar o morir y San Francisco espera tener de regreso a figuras como George Kittle y Trent Williams.

No obstante, confían en Brock Purdy, que tiene ocho pases de anotación en los últimos dos juegos, y en Christian McCaffrey, que suma un total de mil 179 yardas por tierra y 10 touchdowns por la misma vía.

La jornada empezará con la definición del Sur. Los Panthers son dueños de ese primer lugar pero deben ganar o empatar contra los Buccaneers para sellar su boleto a playoffs. Si eso no sucede, un triunfo de los Falcons de Atlanta contra los Saints de Nueva Orleans también les sirve.