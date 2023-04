Natalia Mauleón, de jugar con hombres a brillar en la Liga MX Femenil

La pequeña gran figura del América Femenil, Natalia Mauleon, comenzó su andar en las canchas de manera muy peculiar. El sueño se forjó en los llanos, entre hombres y como portera.

Con 1.51 metros de estatura, Nati con tal de participar se colocaba bajo los tres postes, hasta que un día le dijeron “que mejor jugara en el campo”. Así comenzó a mostrar su desequilibrante estilo.

“Yo jugaba en un equipo de niños y me encantaba jugar de portera; jugaba con mi hermano, pero en un partido la estatura no me daba y me dijeron que saliera a cancha y la verdad me fue bien… Me dijeron que servía más en la cancha y desde ahí se me fue dando”, declaró entre risas.

Con Lionel Messi como ídolo y sin referentes en el futbol femenil, Natalia ahora vive el sueño en el futbol profesional. Con apenas 21 años, ya es seleccionada nacional y parte fundamental de las Águilas en los dos últimos torneos.

“Antes como no había mucha difusión, realmente nunca tuve una referente, soy honesta, pero sí escuchaba nombres como los de Charlyn (Corral) o Maribel Domínguez… Y en hombres pues (Leo) Messi. Me gusta mucho cómo juega. Es… de otro planeta, pero en realidad a quien admiro mucho es a mi hermano, siempre me dio bases para jugar futbol”, recuerda en charla para EL UNIVERSAL Deportes.

Después de mostrar su gran talento en el Toluca, Mauleon llegó al Nido y de pronto, su vida dio un giro de 180°.

“El cambio de Toluca a la Ciudad fue complicado. Me costó trabajo la comunicación, también los entrenamientos. Fue complicado, yo tenía otras actividades allá, aquí todo es más rápido. Adaptarte al ritmo me costó mucho. Además, la presión de este club es buena, se sabe por la grandeza que tiene y no estaba acostumbrada a eso”, concluyó.