NASCAR: Daniel Suárez promete volver a correr en la CDMX

Chicago.— “Vamos a estar ahí”, así de tajante fue Daniel Suárez cuando se le preguntó si el próximo año estaría en la carrera de NASCAR Cup Series en México. Hace unos días, el piloto regiomontano reveló que su etapa en Trackhouse Racing había concluido, lo que desató infinidad de especulaciones con su futuro.

Sin embargo, el mexicano ya está arreglando detalles en lo que será su próximo equipo y, aunque de momento no quiso dar mucha información, aseguró que se trata de uno igual de competitivo.

“Ya tenemos pláticas, pero no hay nada confirmado. Estamos viendo diferentes opciones; por temas contractuales, no podía hablar con nadie, hasta esta semana. Prácticamente, acabo de empezar a hablar con otros equipos”, comentó Suárez, durante el Street Course en la Ciudad de los Vientos.

La situación complicada que atraviesa Daniel en NASCAR no es nueva, debido a que —en el pasado— se ha quedado sin escudería. No obstante, muestra resiliencia y aseguró que se va a levantar, como lo ha conseguido anteriormente.

“Definitivamente [vienen cosas mejores], todo pasa por algo y hay veces que en el momento no se ve la razón, pero todo al final se acomoda. La realidad es que necesitaba un cambio, como todo en la vida. A pesar de que los mejores años de mi carrera han sido aquí, en Trackhouse, los últimos meses han sido difíciles... Era tiempo de darnos la mano e irnos por nuestros propios caminos”, agregó.

Finalmente, negó que NASCAR esté en riesgo, en caso de que no pueda conseguir equipo de cara a la siguiente temporada, ya que sí es factor, pero el show puede continuar sin él.

“Sí es algo muy importante, obviamente... El tener un piloto mexicano en este tipo de eventos es muy importante; no depende de eso, pero ayuda demasiado”, concluyó Suárez.