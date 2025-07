"La carrera de Chicago es una de las mejores del año"; Daniel Suárez previo a la competencia de Nascar

La carrera de Chicago es una de las más esperadas del año en la Nascar. Todo se debe a que es uno de los pocos circuitos callejeros, algo que le da un plus a las emociones que tradicionalmente se viven en la pista.

Para Daniel Suárez, quien largará desde la posición 18, es un de las más especiales y la que más disfruta junto con la de México, debido a lo atípico de la competencia. El regio se dijo contento de salir de los autódromos y llevar la velocidad a la gente prácticamente a sus respectivas casas.

“Para mí la carrera de Chicago es una de las mejores del año, es una experiencia increíble poder correr aquí en las calles; por muchos años hemos llevado a los fans a las pistas de carreras y lo que hemos hecho en los últimos tres años en Chicago es traer las carreras a la gente y eso es algo muy especial”, comentó el regiomontano.

El año pasado en el Chicago Street Course se presentó la lluvia y el pronóstico dicta que se vivirá algo similar este domingo. Daniel Suárez no huye a la presión de competir con el asfalto mojado, incluso dijo que le prefiera para darle más emoción.

“No me sentí muy cómo en el carro el sábado (prácticas y calificación), todavía estamos debatiendo qué vamos a hacer en ajustes. Porque depende de si llueve o no. Depende del carro, el carro del sábado sinceramente no estaba cómodo, pero el día de hoy sí me preguntas yo prefiero lluvia”, finalizó el mexicano.