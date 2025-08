Narrador estelar de Fox Sports sorprende y anuncia su salida de la empresa; "Créanme que no es fácil"

Los medios de comunicación deportivos siguen experimentando cambios con la llegada y salida de varios reconocidos periodistas, quienes buscan nuevos retos y horizontes.

Uno de los movimientos más recientes ha sido por parte de Fox Sports, que en las últimas horas sufrió la baja de uno de sus narradores más importantes.

Se trata de Ricardo Sales, una de las voces más reconocidas de la empresa, quien luego de un corto período, informó en redes sociales que ya no continuará en la compañía.

Sales, quien durante muchos años dio voz a los partidos de la Premier League en empresas como Sky, agradeció lo vivido en este último año, asegurando que se trata de un momento muy difícil.

"Hoy me despido de Fox Sports. Fue poco tiempo, pero suficiente para aprender de grandes profesionales. Un año lleno de cambios que me obligaron a reinventarme y a ser mejor. Créanme que no es fácil encontrar un lugar donde crean en ti. Fox Sports fue ese lugar. ¡Gracias!".

Tras dar a conocer el final de su etapa en la televisora, Sales recibió una gran cantidad de mensajes por parte de seguidores y compañeros, quienes le desearon éxito en sus próximos retos.