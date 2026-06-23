Portugal y Uzbekistán salen a escena para disputar su segundo partido de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los portugueses y los uzbekos se enfrentan sobre la cancha del estadio Houston en duelo correspondiente al Grupo K.

Este compromiso será fundamental para las aspiraciones de ambas selecciones de clasificar a la siguiente ronda, por lo que saldrán con la única intención de ganar.

La representante de Europa viene de empatar (1-1) con República Democrática del Congo, por lo que deberá sumar su primera victoria en el Mundial para no rezagarse en la tabla.

Los Lusos necesitan derrotar a los asiáticos, si todavía quieren quedarse con el primer lugar del sector.

Además, Portugal buscará que Cristiano Ronaldo abra su cuota goleadora en esta justa mundialista, ya que la carrera por la Boto de Oro la está perdiendo y por una ventaja bastante amplia.

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Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland arrancaron con todo la Copa del Mundo y dieron un paso más que importante para convertirse en el máximo goleador de esta edición.

Por tal motivo, CR7 tratará de acercarse, aunque sea un poco, para que sus rivales no se sigan alejando todavía más.

Por su parte, Uzbekistán también tiene la presión de conseguir una victoria, ya que viene de perder (1-3) con Colombia en su presentación.

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Los uzbekos cayeron en el estadio Ciudad de México, por lo que deberán ganar para no estar a un paso de quedar eliminados del torneo más importante de selecciones del planeta.

Cabe resaltar que el partido ente Portugal y Uzbekistán no se transmitirá, en México, a través de la televisión abierta; sin embargo, sí podrá seguirse por una plataforma de streaming.

Este duelo se jugará antes del otro correspondiente al Grupo K, entre Colombia y República Democrática del Congo en el estadio Guadalajara, por lo que los portugueses y los uzbekos les meterán presión a los colombianos y congoleños.

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