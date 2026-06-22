Francia e Irak se preparan para protagonizar un duelo clave en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.

El conjunto europeo llega con la presión de confirmar su etiqueta de favorito, mientras que los asiáticos afrontan el compromiso con la necesidad de reaccionar y mantenerse con vida en la competencia.

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La selección francesa parte con ventaja gracias a la calidad de su plantel, plagado de figuras consolidadas en la élite del futbol mundial. Su capacidad ofensiva y experiencia en instancias importantes la colocan como una de las candidatas al título, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio y resolver el encuentro con autoridad.

Por su parte, Irak encara el partido con la urgencia de sumar puntos tras un arranque complicado. El equipo asiático ha mostrado orden y entrega, pero sabe que deberá ser más efectivo frente al arco para competir ante un rival de tanta jerarquía.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO ENTRE FRANCIA E IRAK

Universal Deportes 05:33 PM ¡Ya hay hora de reanudación! A las 17:50 horas estará arrancando el duelo entre Francia e Irak

Universal Deportes 04:46 PM ¡Seguimos en suspenso! La afición ya regresó a sus lugares, pero los jugadores no salen al campo

FOTO: AP - Así abandonó la gente las gradas del Francia vs Irak

Universal Deportes 04:17 PM Los aficionados abandonaron el campo Luego del anuncio en las pantallas gigantes, los fans de ambas naciones salieron del estadio

FOTO: AP - Tormenta en la Copa del Mundo

Universal Deportes 04:07 PM El juego es suspendido Luego de la fuerte tormenta el duelo entre Francia e Irak es suspendido de momento

Universal Deportes 03:48 PM Final del Primer Tiempo Llega el descanso entre Francia e Irak. El marcador es (1-0) para los galos tras el tanto de Mbappé.

Universal Deportes 03:47 PM Recta final del Primer Tiempo Francia controla el balón y anula cualquier ataque del rival.

Universal Deportes 03:45 PM Minuto 30 Una lluvia intensa llega al campo, Francia sigue siendo mejor que el rival

Universal Deportes 03:44 PM Francia sigue al frente El equipo europeo sigue en búsqueda de otro gol.

Universal Deportes 03:15 PM Gooooooool de Francia Kylian Mbappé responde de gran manera al minuto 14 y adelanta a Francia





Universal Deportes 03:05 PM Minuto 5 Ambas selecciones esperan al rival, es Francia la que más busca

Universal Deportes 03:02 PM Comienza el juego Francia e Irak ya iniciaron las acciones

Universal Deportes 02:34 PM ¿Por dónde ver el partido? En México, el partido Francia vs Irak del Mundial 2026 se podrá ver principalmente por VIX

