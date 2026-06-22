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Francia e Irak se preparan para protagonizar un duelo clave en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.
El conjunto europeo llega con la presión de confirmar su etiqueta de favorito, mientras que los asiáticos afrontan el compromiso con la necesidad de reaccionar y mantenerse con vida en la competencia.
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La selección francesa parte con ventaja gracias a la calidad de su plantel, plagado de figuras consolidadas en la élite del futbol mundial. Su capacidad ofensiva y experiencia en instancias importantes la colocan como una de las candidatas al título, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio y resolver el encuentro con autoridad.
Por su parte, Irak encara el partido con la urgencia de sumar puntos tras un arranque complicado. El equipo asiático ha mostrado orden y entrega, pero sabe que deberá ser más efectivo frente al arco para competir ante un rival de tanta jerarquía.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO ENTRE FRANCIA E IRAK
Universal Deportes 05:33 PM
¡Ya hay hora de reanudación!
A las 17:50 horas estará arrancando el duelo entre Francia e Irak
Universal Deportes 04:46 PM
¡Seguimos en suspenso!
La afición ya regresó a sus lugares, pero los jugadores no salen al campo
Universal Deportes 04:17 PM
Los aficionados abandonaron el campo
Luego del anuncio en las pantallas gigantes, los fans de ambas naciones salieron del estadio
Universal Deportes 04:07 PM
El juego es suspendido
Luego de la fuerte tormenta el duelo entre Francia e Irak es suspendido de momento
Universal Deportes 03:48 PM
Final del Primer Tiempo
Llega el descanso entre Francia e Irak. El marcador es (1-0) para los galos tras el tanto de Mbappé.
Universal Deportes 03:47 PM
Recta final del Primer Tiempo
Francia controla el balón y anula cualquier ataque del rival.
Universal Deportes 03:45 PM
Minuto 30
Una lluvia intensa llega al campo, Francia sigue siendo mejor que el rival
Universal Deportes 03:44 PM
Francia sigue al frente
El equipo europeo sigue en búsqueda de otro gol.
Universal Deportes 03:15 PM
Gooooooool de Francia
Kylian Mbappé responde de gran manera al minuto 14 y adelanta a Francia
Universal Deportes 03:05 PM
Minuto 5
Ambas selecciones esperan al rival, es Francia la que más busca
Universal Deportes 03:02 PM
Comienza el juego
Francia e Irak ya iniciaron las acciones
Universal Deportes 02:34 PM
¿Por dónde ver el partido?
Universal Deportes 02:33 PM
¿Quién será el árbitro del partido?
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Mundial 2026: Francia 1 vs Irak 0 EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido