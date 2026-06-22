La actividad de la Copa del Mundo continúa este lunes con una jornada cargada de emociones y partidos de alta relevancia en la fase de grupos. Tras el enfrentamiento entre Argentina y Austria, el calendario aún guarda tres duelos que prometen intensidad y movimientos importantes en la tabla, en una segunda fecha que comienza a perfilar a los equipos rumbo a la siguiente ronda.

Uno de los encuentros más llamativos será el choque entre Francia e Irak, donde los europeos parten como favoritos gracias a su plantel repleto de figuras y experiencia en este tipo de torneos. Sin embargo, el conjunto asiático buscará dar la sorpresa y mantenerse en la pelea, consciente de que un resultado positivo podría cambiar por completo su panorama en el grupo.

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Por otro lado, Noruega y Senegal protagonizarán un duelo atractivo por el estilo de juego de ambas selecciones. Mientras los europeos intentarán imponer su orden y potencia física, el equipo africano apostará por su velocidad y desequilibrio, en un partido que luce parejo y que podría definirse por detalles en ambas áreas.

Finalmente, Jordania se medirá ante Argelia en un enfrentamiento clave para sus aspiraciones de avanzar. Ambos combinados llegan con la necesidad de sumar puntos y no rezagarse en la clasificación, lo que anticipa un compromiso disputado de principio a fin, donde el margen de error será mínimo y cualquier descuido podría ser determinante.

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Horarios y canales para ver los partidos de la Fase de Grupos

Francia vs Irak

Hora: 15:00

Dónde ver: ViX Premium

Noruega vs Senegal

Hora: 18:00

Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Jordania vs Argelia

Hora: 21:00

Dónde ver: ViX Premium