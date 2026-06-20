Brasil se coloca como el gran favorito para llevarse el triunfo en este duelo ante Haití del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, las sorpresas podrían hacer de las suyas, así como ha pasado en los últimos partidos de esta primera fase.

Dentro de este sector, en el que también se encuentra Escocia y Marruecos, los brasileños habían sido puestos como los indicados para llevarse el liderato y, aunque todavía no se define nada, su inicio no fue el más alentador dentro de esta edición de la Copa del Mundo.

Minuto a minuto del Brasil vs Haití

Brasil empezó con el pie izquierdo su participación, ya que sumaron un empate de 1-1 frente a Marruecos, el rival más complejo del grupo. Lo preocupante de ese resultado fue el funcionamiento de los brasileños, quienes no mostraron una gran cara ante los africanos.

El rival "más fácil" de este grupo es Haití, pero en su debut demostraron ser una selección dura de vencer. En el primer juego de la fase de grupos, los haitianos cayeron 1-0 ante Escocia, pero los británicos no ganaron el juego tan fácil.

Ahora, ambas naciones están necesitadas de una victoria que los acerque al boleto de la próxima ronda.

Mejores acciones del Brasil vs Haití

Universal Deportes 08:31 PM ¡Se termina el juego! Brasil logra la victoria al derrotar 3-0 a Haití para compartir el liderato del grupo con Marruecos

Universal Deportes 08:28 PM Minuto 90+5- ¡Se acerca el final del juego! Haití está en búsqueda del gol del descuento

Universal Deportes 08:07 PM Minuto 72 Ya con el marcador a su favor, el cuadro brasileño quitó el pie del acelerador

Universal Deportes 07:41 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 07:21 PM Minuto 45+6- ¡Goool! Ya es goleada de Brasil Vinicius Junior hace el tercer tanto de los brasileños

Universal Deportes 07:09 PM Minuto 37- ¡Gooool! Brasil doblega su ventaja Cunha define de gran manera para poner el 2-0 en el marcador

Universal Deportes 06:55 PM Minuto 23- ¡Goooool! Brasil abre el marcador Cunha tiene suerte y el balón le rebota para meterse al arco de Haitií

Universal Deportes 06:43 PM Minuto 11- ¡Gol anulado a Brasil! Raphinha había abierto el marcador, pero estaba en fuer a de juego

Universal Deportes 06:32 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 06:22 PM ¡Se entonan los himnos nacionales! Faltan un par de minutos para que arranque el juego

Universal Deportes 06:07 PM ¡Alineación de Brasil! Así sale Brasil para enfrentar a Haití





BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.



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🏟️ Estádio da Filadélfia… pic.twitter.com/qKQRuuCAUo — brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026