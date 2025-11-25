Motociclista muere trágicamente tras impactar con una rampa en evento de Hot Wheels

En los últimos días se viralizó en redes sociales la trágica muerte del piloto brasileño Lurrique Ferrari, quien sufrió un accidente durante un evento de Hot Wheels Epic Show en Beto Carrero World, en Brasil.

Ferrari, de 36 años, era un motociclista acrobático habitual en los eventos de la famosa marca de pistas y automóviles de juguete, y ante 100 personas en las gradas, perdió el control y terminó por estrellarse con una rampa en medio de un intento de acrobacia.

El piloto brasileño sufrió un grave traumatismo craneoencefálico que le provocó el choque con su cabeza y la rampa. A pesar de los intentos de los médicos de salvarlo, falleció en el hospital.

El parque temático Beto Carrero World compartió un comunicado donde informan que “en este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”.

Por su parte, la organización del Hot Wheels Epic Show, canceló sus próximas presentaciones hasta obtener un informe completo de qué sucedió con Ferrari.