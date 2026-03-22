Monterrey vs Chivas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 12 | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Rayados vs Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio BBVA en punto de las 19:05 horas.

Monterrey vs Chivas, HOY sábado 21 de marzo

Universal Deportes 09:12 PM MIN. 90+9 FINAL DEL PARTIDO Termina el partido Monterrey 2-3 Chivas

Universal Deportes 09:11 PM MIN 90+8. Penalti Fallado Tala Rangel detiene el disparo desde el manchón de penalti cobrado por Uros Djurdjevic y salva a las Chivas





Universal Deportes 09:09 PM MIN. 90+3 ¡GOOOOL de Monterrey Ricardo Chávez remata con la derecha y pone el segundo de Rayados que se acerca en el marcador.





Universal Deportes 08:59 PM MIN. 88:00 ¡GOOOOL de Monterrey! Uros Djurdjevic remata con la derecha para acortar distancia en el marcador.



Gente de @Chivas, les voy dejando el gol de José Castillo, ahorita les traigo el del cotorro. 🦜 #ConMéxicoC26 | #J12 | #MTYCHI pic.twitter.com/PFBBdyraBL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 22, 2026

Universal Deportes 08:32 PM MIN. 55:00 ¡GOOOOL de Chivas! Guadalajara anota el tercero. Bryan González remata con la izquierda desde fuera del área y pone el 0-3.







46' ¡GOLAAAAAAZO DEL GUADALAJARA! ¡GOLAAAAAAAZO DE JOSÉ CASTILLO! 🏰



Nuevamente recuperamos el balón en la salida del rival, 'Cotorro' asiste a José que prende el balón de fuera del área, pega en el poste e ingresa a la portería.



🇫🇷 Monterrey 0-2 Chivas 🇫🇷 pic.twitter.com/hXqzPZ3wZL — CHIVAS (@Chivas) March 22, 2026

Universal Deportes 08:19 PM MIN 46:00 ¡GOOOOOL de Chivas! Arranca la segunda mitad y el Guadalajara amplía la ventaja. José Castillo remata con la derecha para poner el 0-2 en el marcador.



Universal Deportes 07:39 PM MIN. 28:00 Vuelve a llegar la 'Hormiga' Armando González falla un remate con la derecha, que se pasea por enfrente del arco de Rayados.





Universal Deportes 07:27 PM MIN. 18:00 ¡GOOOL de Chivas! Ya lo gana el Guadalajara. Armando González remata de derecha dentro del área y pone al frente al Rebaño 0-1.