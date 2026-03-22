Monterrey vs Chivas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 12 | Clausura 2026

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Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Rayados vs Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio BBVA en punto de las 19:05 horas.
Monterrey vs Chivas, HOY sábado 21 de marzo
Universal Deportes 09:12 PM
MIN. 90+9 FINAL DEL PARTIDO
Termina el partido Monterrey 2-3 Chivas
Universal Deportes 09:11 PM
MIN 90+8. Penalti Fallado
Tala Rangel detiene el disparo desde el manchón de penalti cobrado por Uros Djurdjevic y salva a las Chivas
Universal Deportes 09:09 PM
MIN. 90+3 ¡GOOOOL de Monterrey
Ricardo Chávez remata con la derecha y pone el segundo de Rayados que se acerca en el marcador.
Universal Deportes 08:59 PM
MIN. 88:00 ¡GOOOOL de Monterrey!
Uros Djurdjevic remata con la derecha para acortar distancia en el marcador.
Universal Deportes 08:32 PM
MIN. 55:00 ¡GOOOOL de Chivas!
Guadalajara anota el tercero. Bryan González remata con la izquierda desde fuera del área y pone el 0-3.
Universal Deportes 08:19 PM
MIN 46:00 ¡GOOOOOL de Chivas!
Arranca la segunda mitad y el Guadalajara amplía la ventaja. José Castillo remata con la derecha para poner el 0-2 en el marcador.
Universal Deportes 07:39 PM
MIN. 28:00 Vuelve a llegar la 'Hormiga'
Armando González falla un remate con la derecha, que se pasea por enfrente del arco de Rayados.
Universal Deportes 07:27 PM
MIN. 18:00 ¡GOOOL de Chivas!
Ya lo gana el Guadalajara. Armando González remata de derecha dentro del área y pone al frente al Rebaño 0-1.
Universal Deportes 06:36 PM
Monterrey vs Chivas Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX
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