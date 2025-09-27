MLB: ¿Qué necesitan Yankees y Blue Jays para ser campeones divisionales?

Luego de 161 juegos de temporada regular, la división Este de la Liga Americana sigue sin conocer a su campeón, a pesar de que sus tres mejores equipos ya tiene boleto asegurado a la Postemporada.

The AL East is still TIED!



It all comes down to Game 162 with the @BlueJays owning the tiebreaker 👀 pic.twitter.com/5s0DDDSVXL — MLB (@MLB) September 27, 2025

Será este domingo cuando Blue Jays y Yankees disputen el título divisional a poco menos de 800 kilómetros de distancia. Toronto recibirá en Roger Centre a Tampa Bay, mientras que Nueva York recibirá en Yankee Stadium a Baltimore.

El equipo que quiera hacerse con el título deberá ganar su partido y esperar a que su contendiente pierda el suyo. Ambos encuentros darán inicio en horas simultáneas, con solo un par de minutos entre el playball en el Bronx y Toronto.

En caso de empate, los Blue Jays serían los campeones divisionales tras haber ganado la serie ocho juegos a cinco ante Yankees a lo largo de la temporada regular. Por lo que la ventaja está del lado del equipo de John Schneider.

¿Qué necesitan Blue Jays y Yankees para ganar el título divisional?

Blue Jays: La victoria en Toronto los haría campeones del Este de la Liga Americana por haber ganado la serie anual contra los Yankees. En caso de perder ante los Rays, los Blue Jays deberán esperar una derrota de los Bombarderos del Bronx para hacerse con su primer título divisional en 10 años.

The @BlueJays control their own destiny in the AL East heading into Game 162! pic.twitter.com/bGyHyqVxOC — MLB (@MLB) September 27, 2025

Yankees: Una victoria en Nueva York dejaría todo en manos del resultado entre Blue Jays y Rays en donde los Yankees necesitan la victoria de Tampa Bay. En caso de perder ante los Orioles, los Yankees perderían por completo la oportunidad de ser campeones divisionales.