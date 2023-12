Mil Máscaras ya tiene varios compromisos para el 2024

Con más de 50 años de trayectoria en la lucha libre, Mil Máscaras —uno de los personajes más icónicos en la historia del pancracio mexicano— ve lejano, pese a una lesión en la rodilla, su retiro de los encordados.

Para el legendario gladiador, la idea de despedirse de su fanáticada alrededor del mundo no pasa por su cabeza, debido a varios compromisos comerciales, pero es consciente de que en algún momento llegará.

Con 81 años de edad, Mil Máscaras compartió para EL UNIVERSAL Deportes las señales que deberían marcar el final de su trayectoria deportiva.

“El retiro llegará en el momento en el que te des cuenta de que ya no tienes cualidades. Ahora tengo una rodilla lastimada, pero no me cuesta trabajo. Es como toda profesión, en la que llega el momento y debes irte a casa, pero yo ahorita tengo contrato para hacer cuatro películas”, comentó.