Miguel Layún comparte desgarradora noticia: "nos avisaron que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia"

Hoy Miguel Layún cumple 35 años, pero no ha sido un día fácil para el futbolista del América, ni para los suyos.

El jugador compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en el que señaló que un integrante de su familia fue encontrado sin vida y acusa que con rastros de violencia.

"Pues en esta ocasión nos tocó a la familia! Hace un par de horas nos avisaron que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia!", dice una parte del texto.

Layún, no dudó en expresar su dolor por la situación que pasa México en cuanto a la violencia, pero también lo que sucede alrededor del planeta: "No creo que solo es el país, me queda la sensación que el mundo está pasando por momentos jodidos… tenemos mucho que hacer como humanos cada uno de nosotros! Siento mucho por todos aquellos que han pasado por momentos así".

Miguel Layún compartió la noticia en sus redes sociales

Miguel Layún recibió mensajes de apoyo tras anunciar la muerte de su familiar

Tras publicar el mensaje en el que informó de la muerte de su familiar, Miguel Layún ha recibido una gran cantidad de mensajes de aliento y ánimo tras esta lamentable pérdida.

Incluso algunos otros usuarios y seguidores del americanista hicieron respuestas en las que muestran su solidaridad y en las que se unieron a él en repudiar la violencia que se vive en nuestro país y en otros países del mundo.

Miguel Layún, jugador del América - Foto: Imago7

América se prepara para el Apertura 2023

Las Águilas del América ultiman detalles, ya con André Jardine en el banquillo, para iniciar con el pie derecho su participación en el Apertura 2023.

El objetivo del cuadro de Coapa es sí o sí conquistar el título 14, que se les ha negado desde hace algunos años y que la afición ya quiere ver en sus vitrinas.

El debut del conjunto azulcrema será el 30 de junio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Azteca.

André Jardine fue presentado con el América - Foto: Club América