Miguel Herrera asegura que "no le debe nada" a la Selección Mexicana; "Salí con éxitos en la mano"

Este domingo la Selección Mexicana enfrentará a Costa Rica en un duelo por el liderato del grupo en la Copa Oro, ante una selección dirigida por Miguel Herrera, quien antes de enfrentar a su país aseguró que "no le debe nada".

“En la selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano, mi salida fueron decisiones de los directivos. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente. Me fui porque los directivos lo decidieron, pero contento con ellos. Ahora estoy en un país que no es el mío, pero que apuesta por mí”, declaró el Piojo en entrevista con ESPN.

Después de la dolorosa eliminación en el Mundial 2014, el Piojo ganó la Copa Oro 2015 con la Selección Mexicana; sin embargo, en su regreso al país tuvo un conflicto que lo alejó del banquillo tricolor.

Actualmente, dirige al conjunto tico y ante la pregunta de un posible retorno a México, aseguró que tiene la mente en Costa Rica, aunque en el pasado confesó que nunca le cierra las puertas al Tri.

