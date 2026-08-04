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La Selección Mexicana Femenil Sub 23 buscará esta tarde su pase a la Final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El equipo que dirige Vanessa Martínez enfrentará a la Selección de El Salvador, en las Semifinales del torneo, en busca de avanzar al choque por la presea dorada.
Luego de avanzar como líderes de su grupo con siete puntos, luego de dos triunfos (Colombia y Jamaica) y un empate (Puerto Rico), el combinado nacional quiere confirmar su momento en ascenso para avanzar a la Final.
La otra Semifinal será un choque sudamericano, entre las Selecciones de Venezuela y Colombia; el duelo por la medalla de oro será el jueves 6 de agosto.
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¿Cuándo y dónde ver el México vs El Salvador?
La Selección Mexicana Femenil Sub 23 quiere asegurar una presea en los juegos de Santo Domingo 2026.
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- Fecha: Martes 4 de agosto
- Transmisión: Fox Sports y Claro Sports YouTube
- Horario: 17:00, tiempo del centro de México
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