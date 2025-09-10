Más Información
México empata con Corea del Sur, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a la Selección Mexicana
A la Selección Mexicana solamente la separaban unos segundos de caer ante Corea del Sur. Sin embargo, Santiago Giménez apareció para rescatar el empate.
Después de convertirse en el "salvador" del combinado nacional, sonó el silbatazo final del partido amistoso, dejando un 2-2 con dudas en el aire.
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Lo cierto es que la afición del Tricolor mostró su molestia ante el desempeño que entregaron los dirigidos por Javier Aguirre en la cancha.
Estos son los mejores memes que dejó el partido amistoso.
