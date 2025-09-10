México empata con Corea del Sur, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a la Selección Mexicana

A la Selección Mexicana solamente la separaban unos segundos de caer ante Corea del Sur. Sin embargo, Santiago Giménez apareció para rescatar el empate.

Después de convertirse en el "salvador" del combinado nacional, sonó el silbatazo final del partido amistoso, dejando un 2-2 con dudas en el aire.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Lo cierto es que la afición del Tricolor mostró su molestia ante el desempeño que entregaron los dirigidos por Javier Aguirre en la cancha.

Estos son los mejores memes que dejó el partido amistoso.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el empate de la Selección Mexicana ante Corea del Sur

El Tala Rangel en el gol de Corea pic.twitter.com/zlRvLjokLm — Luis. (@b3nzemartin) September 10, 2025

"Como vas a festejar un gol contra tu seleccion"



Yo despues de que Son hiciera cagada al Tala Rangel: pic.twitter.com/RePTecs4kS — Bratislav Kljajić #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) September 10, 2025

Mi más humilde reacción con el golazo de Santiago Giménez:

pic.twitter.com/HmBZvtQXBw — Yoss (@yxsstin_) September 10, 2025

El Bebote en selección pic.twitter.com/7TuPWClzHk — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) September 10, 2025

“Pinche Selección no me representa. Ya me vale madre cómo le vaya”



Yo, con el gol de Raúl Jiménez:



pic.twitter.com/XyRjrVVV1h — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 ☀️ (@Diegoobrizuela) September 10, 2025

NO MAMES CON EL GOLAZO DE RAÚL JIMÉNEZ



Nuestro próximo goleador histórico 🥹🇲🇽🐺 pic.twitter.com/uJN6TqMBxV — LUIS FERNANDO (@LFUGALDE7) September 10, 2025