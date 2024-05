Mexicanos en Europa podrían seguir su carrera en el San Diego FC

Alrededor del San Diego FC, la franquicia número 30 de la Major League Soccer que debutará en el torneo de Estados Unidos en 2025, se han construido innumerables rumores.

Y la mayoría enfocado a la contratación no sólo de jugadores y directores técnicos, sino de hasta directivos mexicanos.

El San Diego FC se convertirá en un equipo con un gran enfoque latino para la MLS, y por eso es que el mercado mexicano ronda en la formación del equipo.

Se habla de que hay acercamientos con Guillermo Ochoa, veterano portero mexicano, quien juega en la Salernitana de Italia y que aunque tiene contrato vigente, es seguro que no siga en el equipo que perdió la categoría.

Otro nombre que ha rondado es el de Hirving Lozano. El Chucky juega en la Eredivisie con el PSV y por el momento no piensa moverse de los Países Bajos, aunque no descarta pensar a la Unión Americana en un futuro no muy lejano.

Para técnico se ha puesto en la mesa el nombre de Hugo Sánchez y ahora el de Miguel Herrera, quien dejó de ser el entrenador del Tijuana. Y como director deportivo se ha mencionado a Santiago Baños, hombre importante en el América... Según Joaquín Escoto, vicepresidente del equipo, “hay que tomarlo todo con calma. Será un gran reto para el director del equipo [cuando sea nombrado], armar un gran conjunto y creo que no se puede descartar a grandes jugadores”, dijo.

El San Diego FC jugará en el estadio Snapdragon.