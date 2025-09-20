Max Star fija su meta en llegar al extranjero y llevar su estilo a los aficionados de todo el planeta

En este 2025, la lucha libre mexicana ha alcanzado una gran exposición internacional, lo que ha permitido que personas de todo el mundo conozcan un poco de la cultura y la tradición de esta disciplina. Las grandes alianzas entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y empresas de Japón, Estados Unidos y Europa han permitido que los inmuebles en territorio mexicano tengan grandes entradas y que los luchadores sean reconocidos.

Estas oportunidades fueron agradecidas por Max Star, esteta de la compañía mexicana, quien habló del momento que vive su deporte y de su sueño de llegar a ser una estrella internacional.

“Las arenas están llenas, y a nivel mundial, con las diferentes empresas, se reconoce el talento de los mexicanos. Todos tenemos la calidad para triunfar en cualquier parte del planeta. Las redes sociales han sido fundamentales; he recibido mensajes de los aficionados de fuera que te llenan el corazón”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El enmascarado, quien ya cuenta con visa de trabajo para Estados Unidos y recientemente viajó a Centroamérica, habló de esas experiencias, en las que lleva con orgullo la bandera de México. “Es cansado, pero lo das todo para que se vayan con un buen sabor de boca. Nos encanta llevar nuestra cultura y bandera fuera del país”.