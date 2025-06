Mauricio Pochettino pone en su lugar a Christian Pulisic; Estados Unidos debuta hoy en la Copa Oro

San José, Cal.— El técnico de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino dijo que no permitirá que Christian Pulisic dicte en qué partidos estará disponible, explicando por qué rechazó la oferta del astro de jugar en un par de amistosos antes de la Copa Oro de la Concacaf, pero no el torneo en sí. “Soy el entrenador principal. No soy un maniquí”, declaró Pochettino, un día antes del primer partido de los estadounidenses contra Trinidad y Tobago.

Pulisic le dijo al equipo de EU que estaba dispuesto a jugar en los partidos recientes, pero que quería saltarse el torneo para descansar, después de jugar alrededor de 120 partidos en los últimos dos años para el AC Milan de la Serie A italiana, y la selección nacional.

Los estadounidenses perdieron los encuentros de corte amistoso, 2-1 contra Turquía y 4-0 frente a Suiza y sufrieron su primera racha de cuatro derrotas consecutivas desde 2007.

Pulisic le dijo a CBS Sports Golzazo que respetaba la decisión de Pochettino de excluirlo, pero que no lo entendía.

“Los jugadores no tienen por qué entender o no”, dijo Pochettino. “Los jugadores deben escuchar y apegarse a nuestro plan. No pueden dictar el plan. Porque si no, bueno, cambiamos la posición, ¿no? Eso es obvio... Lo más importante es que expliquemos por qué decidimos no incluirlo en los dos amistosos. Y luego, si tienen algún problema, no, no es mi problema entenderlo”.

Pulisic es el mejor jugador estadounidense, con 32 goles en 78 partidos internacionales. Pochettino comparó la situación de Pulisic con la del defensa Sergiño Dest, quien se presentó a la concentración en Chicago antes de los amistosos y luego fue baja por lesión.