Martinoli y Zague sobre el Chino Huerta; “Debe levantar la mano en momentos importantes”

La eliminación de Pumas ante Monterrey fue un tema que analizaron Christian Martinoli y Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Ambos miembros de Azteca Deportes coincidieron en que existe una dependencia en el trabajo de César ‘Chino’ Huerta.

“La gente recae mucho en lo que puede o no hacer Huerta y en los goles o no que pueda tener (Guillermo) Martínez”, señaló Martinoli.

Desde su perspectiva fue un “enfrenamiento parejo” aunque reconoce que “Pumas salía como favorito por cerrar en casa la eliminatoria y no terminó por da el do de pecheo, me da la impresión que hay un desgaste con el cuerpo técnico”.

Reconoció que Rayados pese al factor de la altura y el calor del medio día “no se cansó en el campo de Ciudad Universitaria y terminó por clavar 5 goles”.

Lee también Álvaro Fidalgo ya es mexicano; ¿Cuándo podría jugar con la Selección?

Zague revienta al Chino Huerta

Luis Roberto Alves ‘Zague’ puntualizó que desde su análisis el duelo entre Pumas y Rayados “era la llave más pareja, obviamente con exigencias más marcadas de Monterey por el plantel que tiene”.

Posteriormente se lanzó contra el desempeño de César ‘Chino’ Huerta.

“Otra vez demuestra que sí tiene ganas voluntad, pero en los momentos importantes también tiene que levantar la mano demostrar por qué es el ídolo de la afición”, indicó el exjugador.

Martinoli lo cuestionó sobre las faltas en el área que en Pumas reclaman como penalti, pero Zague fue contundente.

“Para mí el árbitro decide bien, para mí no son penales, son jugadas futboleras. Pumas no debería depender de esas jugadas”, recalcó.

'Chino' debe aparecer ⚽



"En los momentos importantes también tiene que levantar la mano" 🗣️#ConLosProta pic.twitter.com/CqbVmPNl5o — Los Protagonistas (@losprota) December 3, 2024

Lee también Guadalajara anunció a Óscar García como su nuevo director técnico; "Creo en la grandeza de Chivas y en su afición"