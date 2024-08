Martín Anselmi: “Cuando llegamos no éramos candidatos a nada, ni ahora somos candidatos a todo"

Fácil no será, complicado tampoco. Cruz Azul buscará romper su mala racha en la Leagues Cup ante Orlando City en los dieciseisavos de final. Una instancia que no ha podido superar y con plantel completo, Martín Anselmi espera poder lograrlo. El Inter&Co Stadium será testigo de esta historia que está por cumplirse.

La fase de grupos fue un dolor de cabeza para los Cementeros, quieren demostrar que son candidatos al título y dejar de lado las malas críticas que han recibido. El argentino puntualizó que todo lo que se dice de ellos externamente, no les quita el sueño ya que su objetivo es dar buenos resultados.

Lee también LeBron James y Steph Curry guían a Estados Unidos a la final en sufrida victoria ante Serbia

“La etiqueta de las críticas y lo dulce, no creo que puedan desviarnos de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, de vivir el día a día y cómo queremos competir. Cuando llegamos no éramos candidatos a nada, ni ahora somos candidatos a todo. El foco está en dar lo mejor en cada partido, intentaremos competir da igual el rival, da igual si es local o visitante y que eso sea lo que nos lleve a un buen resultado. si hacemos bien nuestro trabajo, estaremos cerca de conseguir lo que queremos. Como cuerpo técnico y como futbolistas debemos tener el foco ahí”, aseguró en conferencia de prensa.

La falta de contundencia en el área rival, fue lo que complicó la clasificación. En los dos primeros partidos, solo pudieron meter un gol y culminar los cotejos en la instancia de los penaltis, para Anselmi esto no es preocupación y aseveró que si La Máquina mete muchos goles no es un equipo asesino.

Lee también Osmar Olvera tras París 2024: "Venía a ganar 2 medallas, me falta el oro"

“Si Cruz Azul hace tres goles es un equipo asesino, si Cruz Azul no los hace no es un equipo asesino. Lo tengo que analizar así. Cuando tuvimos la suerte de hacer cuatro goles a Monterrey, hacerle tres a Tijuana fuimos un equipo asesino y cuando le generamos cinco situaciones de gol en 25 minutos a Charlotte, no fuimos un equipo asesino porque no las convertimos”.

Y reiteró que su trabajo es checar cada detalle de los partidos: “Yo analizo el futbol a través de lo que sucede en el campo de juego y entender los porqués pasan las cosas; por qué no las creamos, por qué me crean situaciones de gol, por qué no me crean. Hoy me parece que Cruz Azul en las dos fases del juego me parece sólido, es un equipo que que le llegan poco, que le convierten poco, que llega mucho, y que en la media me da 10 goles en seis partidos del semestre, me parece una buena media para un equipo que quiere ser protagonista”.

Finalmente, Martín Anselmi aceptó que este tipo de rivales difíciles le gusta enfrentarlos ya que lo ponen a pensar demasiado: “Orlando es un rival que nos va a desafiar y que nos va a llevar a los límites y eso nos hará competir y mejorar, son de esos partidos que nos gustan”.

Lee también Carlos Hermosillo informa y lamenta la muerte de Jorge Rodríguez Esquivel

Mateo Levy y Amaury Morales se integran al equipo

Mateo Levy y Amaury Morales, quienes participaron con la Selección Mexicana juvenil y consiguieron el boleto rumbo a la Copa del Mundo de Chile 2025, se sumaron a la concentración para ponerse a las órdenes de Anselmi y su cuerpo técnico.

El timonel aceptó que si son requeridos en el partido contra Orlando City, los meterá ya que están en forma: “Contento por que se sumaron al plantel, hicieron un viaje largo, pero contento por ellos, por lo que representa tanto para México como a Cruz Azul. Ahora están disponibles para entrar, competir y jugar en cualquier momento, son jugadores más del plantel y están listos para cuando los necesite“.

Lee también Leagues Cup: Horarios y canales para los juegos de este jueves 8 de agosto; tres mexicanos en acción